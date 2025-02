Presidente do TCE-AM destaca metas para 2025 com foco em modernização tecnológica e aprimoramento da fiscalização

A presidente do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), conselheira Yara Amazônia Lins, informou que entre as metas para 2025 estão uma série de ações estratégicas voltadas à modernização, ampliação da fiscalização e aprimoramento dos processos da Corte de Contas. O aperfeiçoamento tecnológico para ampliar o trabalho pedagógico junto aos municípios do interior também consta no planejamento.

“Iniciamos 2025 com a certeza de que avançamos muito no último ano e com a responsabilidade de seguir inovando e fortalecendo o controle externo no Amazonas. O Tribunal teve conquistas significativas em 2024 como a Blitz TCE, que levou fiscalização para as escolas e hospitais, a criação da Ouvidoria da Mulher e o reconhecimento nacional pela transparência em nossas redes sociais”, afirmou a presidente durante a primeira sessão plenária de 2025, nesta terça-feira (4).

Entre as iniciativas anunciadas, a ampliação do programa Blitz TCE e a expansão da teleauditoria para mais municípios foram ressaltadas como medidas para fortalecer o controle externo. Além disso, a implantação do Sistema de Gerenciamento de Fiscalização pretende aprimorar o acompanhamento das contas públicas e otimizar as atividades das auditorias.

“A Blitz TCE será ampliada, a teleauditoria chegará a mais municípios e implantaremos o sistema de Gerenciamento de Fiscalização, garantindo mais controle nas auditorias”, destacou.

Outra prioridade será a modernização do sistema de julgamento eletrônico, a redução do acúmulo de processos e o investimento em tecnologia.

“A tecnologia será uma grande aliada do Tribunal neste ano. Investiremos na modernização dos nossos sistemas, utilizando inteligência artificial para otimizar os processos e, principalmente, capacitaremos nossos servidores para essa nova realidade”, declarou a conselheira-presidente.

A atualização do Regimento Interno do TCE-AM também está na pauta para 2025, com ajustes para atender às novas demandas da administração pública e da sociedade.

amazonianarede

Texto: Giovanna Félix