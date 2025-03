Presidente do Irã desafia Trump e se nega a negociar acordo nuclear

Nesta última terça-feira (11/03), o presidente do Irã reagiu às intenções de Donald Trump. Em suma, o líder americano quer fechar um acordo nuclear com o país persa. Masoud Pezeshkian, porém disse que não vai negociar nada com os Estados Unidos (EUA) sob ameaças.

Durante um pronunciamento divulgado pela mídia estatal iraniana, Masoud disse: “É inaceitável para nós que eles deem ordens e façam ameaças. Eu não vou negociar com vocês. Faça o que diabos você quiser.“, disparou o iraniano, se dirigindo diretamente à Trump.

Entenda

A fala de Pezeshkian acontece dias após Trump afirmar ter enviado uma carta para autoridades do Irã, com o objetivo de negociar um acordo nuclear, e impedir que o país consiga construir uma arma de destruição em massa.

Em uma entrevista à “Fox Business”, Trump disse na semana passada:

“Há duas maneiras de lidar com o Irã: militarmente, ou você faz um acordo” para impedir que Teerã adquira armas nucleares.

