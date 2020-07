Prefeitura orienta condutores sobre alteração do trânsito no São Jorge

A alteração no fluxo das avenidas vai funcionar como uma grande rotatória, com o trânsito fluindo no sentido anti-horário

A Prefeitura de Manaus deu início nesta quarta-feira, 15/7, às ações de orientação aos condutores sobre a intervenção viária na avenida São Jorge, na área de acesso ao bairro Compensa, zona Oeste. O canteiro central, entre a avenida Jacira Reis e o Centro de Instrução de Guerra na Selva (Cigs), será removido para tornar o trecho da avenida São Jorge em mão única, no sentido Centro/bairro. A expectativa é de que as mudanças no trânsito sejam efetivas até o final deste mês.

“As mudanças na mobilidade urbana vão garantir mais fluidez aos condutores em uma área onde passam em torno de 7 mil veículos por hora, em momentos de pico”, disse o chefe do setor Oeste, do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), Wagner Oliveira, que esteve monitorando o local.

Ainda na noite desta quarta-feira, equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) começarão a retirada de 600 metros do canteiro central. Os trabalhos devem durar, aproximadamente, 15 dias e serão feitos sempre durante a noite e madrugada, para não impactar no trânsito do local. Após a remoção completa do canteiro central e a implantação da sinalização, vias no entorno terão o fluxo alterado.

Mudança nas vias

A avenida São Jorge, no trecho entre o Cigs e a avenida Jacira Reis, funcionará em mão única, no sentido Centro/bairro. O fluxo da avenida Coronel Teixeira, no sentido bairro-Centro, será desviado à direita para a avenida Ipase e para a avenida Compensa, que terão fluxo em mão única em direção à avenida São Jorge.

Quem segue pela avenida São Jorge, sentido Centro/bairro, poderá dobrar à esquerda em direção à avenida Ipase ou seguir em frente, sentido Ponta Negra.

Na prática, a alteração no fluxo das avenidas vai funcionar como uma grande rotatória, com o trânsito fluindo no sentido anti-horário. Com a intervenção, dois semáforos serão removidos, no cruzamento das avenidas Jacira Reis, Coronel Teixeira e São Jorge, contribuindo para a melhoria. Vale destacar que as alterações só estarão vigentes após a retirada total do canteiro central e implantação da sinalização. Agentes de trânsito estarão presentes para fazer a orientação no local.

