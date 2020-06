Espaços públicos terão patrulha da guarda municipal em bicicletas

O ciclopatrulhamento contará com a atuação de mais de 50 guardas municipais

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, lançou, nesta terça-feira, 23/6, o projeto “Ciclo Guarda” no complexo turístico Ponta Negra, zona Oeste. O trabalho de patrulhamento em bicicletas será realizado pelo Comando da Guarda Municipal de Manaus, ligado à Casa Militar, reforçando a segurança do patrimônio, praças e espaços públicos.

“A Guarda Municipal já faz um ótimo trabalho de vigilância aqui na Ponta Negra, em parceria com a Polícia Militar, mas agora com essa parceria com a Caloi vamos ter uma sensação a mais de beleza e segurança. A ‘Ciclo Guarda’ vai dar mais praticidade e flexibilidade no trabalho da guarda”, disse o prefeito Arthur.

Projeto

O projeto surgiu da parceria viabilizada pelo próprio prefeito com o presidente da Caloi, Cyro Gazola, que fez a doação de 50 bicicletas à Guarda Municipal. O senador Plínio Valério também foi parceiro da iniciativa, dedicando emenda parlamentar quando ainda era vereador na Câmara Municipal de Manaus (CMM), para equipamentos de proteção (capacetes, joelheiras e cotoveleiras) aos servidores.

“A Caloi visa sempre as pessoas e essa parceria vai trazer mais segurança para a população amazonense. O uso da bicicleta aumentou nos últimos meses e essa escolha pela mobilidade nos faz acreditar em ter uma vida melhor e poder ajudar outras pessoas, contou a gerente de logística da Caloi, Mileni Moraes.

Ciclopatrulhamento

O ciclopatrulhamento contará com a atuação de mais de 50 guardas municipais, divididos entre o complexo turístico da Ponta Negra e o parque municipal Ponte dos Bilhares, que foram capacitados pela Escola de Serviço Público Municipal e Inclusão Socioeducacional (Espi), vinculada à Secretaria Municipal de Administração, Gestão e Planejamento.

Em 2019, a Guarda Municipal ganhou um posto na Ponta Negra, em um espaço gerenciado pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb). Em março, o local foi adaptado, adesivado e vai ser como um depósito para armazenamento das bicicletas.

O projeto teve suas fases em quatro ciclos: o de objetivo, sobre a finalidade do projeto; o de aquisição do material; a captação; e a prática, que é botar em pratica a ciclo guarda.

*com informações da assessoria

@amazonianarede

Leia também: