PREFEITURA DE MANAUS ANUNCIA DATA DE REPASSE DO AUXÍLIO MANAUARA

A prefeitura de Manaus anunciou nesta quarta-feira (10) o auxílio que será pago ás famílias de baixa renda.

A primeira parcela deverá ser paga no dia 5 de março. Veja quem pode se inscrever e quais as exigências.

O programa Auxílio Manaura que pretende beneficiar cerca de 40 mil famílias de baixa renda na capital. No programa, os beneficiados vão receber R$ 200 reais por seis meses. As inscrições podem ser feitas pela internet ou aplicativo e serão encerradas no dia 16 de fevereiro.

A primeira parcela deverá ser paga no dia 5 de março. A segunda cai no dia 31 e, a partir da terceira parcela deve ser paga sempre no último dia útil do mês.

De acordo com a prefeitura, o valor será pago pela conta digital da Caixa Econômica Federal. O programa poderá ser beneficiado caso a situação de pandemia continue.

Quem pode receber:

Famílias beneficiárias do Bolsa Família com crianças até 36 meses.

Idosos acima de 60 anos

trabalhador informal a partir dos 18 anos com crianças até 36 meses ou família unipessoal

Família ter renda mensal de R$178 por pessoa. Não é necessário estar inserido no Cadastro Único para fazer a inscrição.

Como fazer a inscrição:

Pelo site: auxilio.manaus.am.gov.br

Pelo aplicativo: acessar loja de aplicativos do celular e baixar o aplicativo SASI e inserir os dados para a inscrição

A prefeitura de Manaus colocou à disposição o Disque Auxílio Manauara para tirar dúvidas sobre o programa e ajudar no cadastramento. Os números são: 98842-3232 (whatsapp) e 98842-2932/ 98842-4777 (ligação).

Quem não tiver acesso à tecnologia ou dificuldades para se inscrever, pode agendar atendimento na Secretaria da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) pelo Disque Auxílio Manauara.

Seleção

Após as inscrições, que terminam no dia 16 de fevereiro, o governo vai cruzar as informações com informações em bancos de dados para garantir que sejam selecionadas as famílias que mais necessitem.

Não serão contempladas pessoas que tem emprego formal, renda acima de R$ 178 por pessoa e quem já está recebendo seguro desemprego e outros benefícios assistenciais.

O resultado será divulgado a partir de 1º de março no site auxilio.manaus.am.gov.br e no Portal da Transparência no site da prefeitura. Os inscritos podem acessar o aplicativo e verificar se receberam o alerta de cadastro aprovado.

amazonianarede

G1