Prefeito David Almeida suspende o uso obrigatório de máscaras em Manaus

Uso de máscara deixa de ser obrigatório em locais fechados, amanhã (30/03), em Manaus.

O prefeito de Manaus, David Almeida, anunciou em um post nas redes sociais nesta terça-feira 29/3, que a partir de amanhã, o Poder Público Municipal autoriza a desobrigação do uso de máscara em locais fechados. A orientação leva em conta os índices epidemiológicos, que registram queda em internações e de número de infectados e óbitos pela doença no estado.

No último dia 16, a Prefeitura tornou não obrigatória a utilização de máscaras em locais abertos, conforme orientação e dados da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). A decisão vem ao encontro com o que já vem acontecendo no resto do país e nas principais capitais. O Comitê Intersetorial de Enfrentamento da Covid-19 do Governo do Amazonas decidiu, no dia 23, recomendar a não obrigatoriedade do uso de máscara em espaços fechados no estado. A recomendação complementa decisão anterior que já havia desobrigado o uso em ambientes abertos. O colegiado também decidiu encerrar as atividades do comitê, que poderá ser reativado a qualquer momento pelo governador Wilson Lima. Conforme dados da Matriz de Avaliação de Risco da Covid-19, elaborada pela FVS-RCP, o Amazonas entrou na Fase Verde, com risco muito baixo para a doença. A matriz considera seis indicadores, analisados nos últimos 14 dias: previsão de esgotamento de leitos UTI; variação do número de óbitos por SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave); mortalidade por SRAG; variação do número de casos de SRAG; incidência de casos por SRAG; e taxa de positividade para Covid-19.

amazonianarede

portalmarcossantos