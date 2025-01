Prato Cheio do bairro São José é reinaugurado em novo endereço

Novo prédio é mais amplo e proporciona mais conforto aos usuários do programa

Manaus- O restaurante popular Prato Cheio do bairro São José, zona leste de Manaus, foi reinaugurado e passou a funcionar em novo endereço a partir desta quarta-feira (8). A unidade agora está localizada na rua Barreirinha, 98, São José Operário.

O restaurante popular foi inaugurado em 22 de junho de 2022. Desde sua implantação, já foram servidas 217.923 refeições na unidade, levando ganho nutricional para pessoas na linha da pobreza, além de desempregados, pessoas em situação de rua e pessoas com deficiência.

O programa Prato Cheio é referência no combate à fome, levando uma melhor alimentação para pessoas em situação de vulnerabilidade, garantindo assim a segurança alimentar à população amazonense.

A secretária executiva adjunta da Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), Selma Melo, destacou que o novo endereço amplia o conforto para os usuários do Prato Cheio no bairro.

“A mudança de prédio e de endereço ocorreu com o objetivo de proporcionar uma melhor estrutura, mais ampla e totalmente preparada para atendermos nosso público diário”, afirmou.

Cristiane Pantoja, 52 anos, que almoça no Prato Cheio com frequência, gostou da mudança e do novo prédio, além de aprovar a qualidade da refeição servida.

“Essa nova unidade é uma benção. Com apenas R$ 1 eu saio daqui alimentada. Alimento meus filhos, aqui comemos à vontade uma comida saudável e de qualidade. Convido as outras mães a visitarem o novo endereço na companhia de seus filhos’’, disse.

Programa

O Prato Cheio é um programa social que tem como público alvo as pessoas em situação de vulnerabilidade, entre os quais desempregados, pessoas com deficiência, trabalhadores informais e mulheres que chefiam famílias e que se encontram em situação de extrema pobreza, pobreza ou baixa renda. O programa tem 44 unidades em funcionamento, sendo 18 em Manaus e 26 no interior.

O programa é dividido em dois serviços distintos: nos restaurantes populares, o almoço é vendido pelo valor simbólico de R$ 1, de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h. Nas cozinhas populares, a sopa é gratuita e cada pessoa atendida tem direito a 1 litro do alimento, de sabores variados, de segunda a sábado, também das 11h às 13h.

amazonianarede

Da Redação com Assessoria Portal d24am