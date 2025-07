Contrato de construção da primeira usina de gás natural para operações portuárias do Norte do Brasil é assinado em Manaus

Nova usina terá investimentos na ordem de R$ 30 milhões e vai fornecer energia elétrica para alimentar guindastes Konecranes em operação no porto Super Terminais

O contrato para a construção da primeira usina de gás natural do Norte do Brasil dedicada às operações portuárias foi assinado, nesta quarta-feira (2), em Manaus. O projeto é apontado como um marco na modernização da infraestrutura logística e energética do Amazonas, com foco em fontes de energia mais limpas.

A assinatura foi realizada em cerimônia na sede da Super Terminais, no bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul da capital, entre o governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), e representantes da empresa.

A nova usina terá investimentos na ordem de R$ 30 milhões e vai fornecer energia elétrica para alimentar guindastes Konecranes em operação no porto Super Terminais. Ao todo, serão dez guindastes, sendo que os três primeiros devem chegar em julho de 2026.

Os equipamentos são os primeiros guindastes elétricos do mundo e referência em eficiência energética, permitindo uma redução significativa nas emissões e maior segurança nas operações.

O abastecimento será feito por tubulações subterrâneas, eliminando a necessidade de transporte rodoviário de diesel e o tráfego de caminhões na região.

O projeto inclui a construção de 3,5 quilômetros de gasoduto, com capacidade de fornecimento de até 12 mil metros cúbicos de gás natural por dia.

A expectativa é de que o novo modelo reduza em aproximadamente 17 mil toneladas as emissões de CO² por ano nas operações do terminal. As obras têm prazo estimado de 12 meses para conclusão.

Com a nova usina e os investimentos em curso, o Amazonas busca avançar na transição energética e em práticas mais alinhadas às exigências ambientais globais.

Gás natural no Amazonas

A assinatura da parceria integra a estratégia do Governo do Amazonas para consolidar o gás natural como matriz econômica no estado.

Entre os principais projetos em execução está o Complexo do Azulão 950, no município de Silves, onde a empresa Eneva está investindo R$ 5,8 bilhões na construção de três usinas termelétricas movidas a gás natural.

O complexo terá capacidade para gerar energia elétrica suficiente para atender 3,7 milhões de residências, com mais de 5 mil empregos no pico das obras, previstas para conclusão entre o fim de 2026 e o início de 2027.

O Amazonas conta hoje com uma rede de 335 quilômetros de gasodutos, responsável por abastecer mais de 25 mil unidades consumidoras em sete municípios.

No setor industrial, o gás natural se destaca como uma alternativa mais econômica e sustentável, garantindo até 47% de economia em relação ao diesel e 54% na comparação com o GLP.

amazonianarede

Por Naine Carvalho, Rede Amazônica, g1 AM