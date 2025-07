Servidores deixam prédio do Tribunal de Justiça do Amazonas após tremor causado por obra

Segundo o TJAM, por volta das 9h50, o edifício sentiu o impacto da derrubada de uma estrutura de concreto armado, ocorrida em uma propriedade particular, nas proximidades do edifício.

Servidores do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) deixaram o prédio do órgão, no bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus, após sentirem um tremor causado por uma obra próxima ao local nesta quarta-feira (2). Não houve feridos.

Segundo o TJAM, por volta das 9h50, o edifício sentiu o impacto da derrubada de uma estrutura de concreto armado, ocorrida em uma propriedade particular, nas proximidades do edifício.

Conforme a Secretaria de Infraestrutura do próprio Tribunal, apesar do impacto que foi sentido nas dependências do Edifício Arnoldo Péres, não foi registrado nenhum comprometimento da estrutura predial.

O tremor foi sentido, principalmente, pelos servidores lotados nos primeiros andares, que deixaram o prédio. Após o susto e a constatação de que não há riscos, os servidores foram orientados a retornar às atividades.

amazonianarede

Por g1 AM