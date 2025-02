Postos de combustíveis de Manaus passam por fiscalização após aumento no valor da gasolina

Valor do litro do combustível passou de R$ 6,99 para R$ 7,29. Diesel e Etanol também apresentaram aumento na bomba. Agentes do Procon-AM percorreram ao menos cinco postos.

Uma ação de fiscalização em postos de combustíveis foi realizada nesta segunda-feira (10), em Manaus. A operação tem o objetivo de investigar o aumento repentino no valor do litro da gasolina, diesel e etanol na capital amazonense.

Até o último sábado (8), o valor do litro da gasolina era vendido a R$ 6,99. No domingo (9), o combustível passou a ser comercializado por R$ 7,29. Já o etanol, antes vendido a R$ 4,99 o litro, passa a custar R$ 5,49 – um aumento de R$ 0,50.

Agentes do Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas (Procon-AM) estiveram nas ruas percorrendo postos de combustíveis em diferentes zonas da capital.

Segundo o diretor-presidente do Procon-AM , a operação visa assegurar a transparência e a proteção dos diretos dos consumidores.

“É importante destacar que essa luta é constante nos últimos anos, a população amazonense não aguenta mais essa injustiça. Nós estamos fazendo os autos de infração, já somamos mais de 10 milhões em multas nesse mercado de combustíveis e isso por si só não tem sido suficiente, então é preciso que a gente crie mecanismos de combater esses abusos”, afirmou.

O chefe de fiscalização do Procon-AM, Pedro Malta, destacou que a fiscalização mira um possível abuso no valor do aumento aplicado no litro do combustível e que notas fiscais estão sendo cobradas de administradores dos postos para que se justifique a composição do preço final repassado ao consumidor.

“A equipe se dirige a gerência (do posto de gasolina) que solicita as notas fiscais para que ela apresente toda a cadeia de aumento para confrontar com o aumento da bomba, com o aumento que ela sofreu de reajuste” explicou o chefe de fiscalização do Procon-AM, Pedro Malta.

Ainda de acordo com o Procon-AM, a Agência Nacional do Petróleo foi notificada e se comprometeu a fiscalizar a refinaria e as distribuidoras do Amazonas.

Por Lucas Macedo, g1 AM