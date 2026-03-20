Portugal é convocado sem Cristiano Ronaldo para amistosos de março

Por
redação Amazonia na Rede II
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(Foto:Divulgação/Al Nassr) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/esportes/futebol/portugal-e-convocado-sem-cristiano-ronaldo-para-amistosos-de-marco/

Um problema físico identificado no fim de fevereiro e vem afastando Cristiano dos gramados

Portugal – O técnico Roberto Martínez anunciou nesta sexta-feira (20) a lista de convocados da seleção de Portugal para a próxima Data Fifa, que contará com amistosos diante de México e Estados Unidos.

A principal ausência é a do atacante Cristiano Ronaldo, cortado por conta de uma lesão muscular na coxa direita. O problema físico foi identificado no fim de fevereiro e vem afastando o jogador dos gramados nas últimas semanas.

Sem o capitão, a equipe portuguesa terá compromissos no dia 28 de março, contra o México, no Estádio Azteca, e no dia 31, diante dos Estados Unidos, em Atlanta. A ausência de Cristiano abre espaço para que outros nomes ganhem protagonismo no setor ofensivo.

Jogadores como Bruno Fernandes, Rafael Leão e João Félix devem assumir maior responsabilidade dentro da equipe.

A lesão de Cristiano Ronaldo ocorreu durante uma partida do Al-Nassr, e desde então o atacante segue em tratamento. A comissão técnica optou por preservar o jogador, evitando riscos antes dos próximos compromissos oficiais.

Apesar do momento, a expectativa é de que o craque retorne em breve, mantendo também o objetivo pessoal de alcançar a marca histórica de mil gols na carreira.

amazonianarede
Da Redação Portal d24am

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