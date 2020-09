Portaria do Ministério da Saúde sobre aborto divide opiniões

Compartilhar no Facebook

Portaria Ministerial 2.282, de 27 de agosto, cria novas regras para realização de aborto, nas formas previstas em lei

A publicação da Portaria 2.282/2020, pelo governo federal, que dispõe sobre o procedimento de justificação e autorização da Interrupção da Gravidez nos casos previstos em lei, no âmbito do Sistema Único de Saúde-SUS, gerou polêmicas e dividiu opiniões no Senado e na Câmara dos Deputados.

A favor

O senador Eduardo Girão (Podemos-CE) parabenizou, em pronunciamento nesta terça-feira (01), a publicação da Portaria 2.282/2020 pelo governo federal e disse que a iniciativa do Ministério da Saúde traz importantes medidas para disciplinar esse procedimento.

“Essa portaria do ministério do Ministério da Saúde traz novidades e o resgate da dignidade. Agora vai ter uma reação mais rápida para punir e capturar o estuprador. A mulher também vai ter consciência das repercussões para a vida dela de um aborto.”, disse.

Segundo o senador, são registrados 180 casos de estupro por dia no país, e a maioria das vítimas têm entre 10 e 13 anos. 76% dos casos acontecem com pessoas do vínculo pessoal da vítima.

Além de Eduardo Girão, o senador Marcos Rogério (DEM-RO) também defendeu a portaria, argumentando que a iniciativa impedirá o aborto ilegal, como nos casos em que se alega estupro quando o crime não ocorreu (argumento também destacado por Girão).

Contra

O senador Humberto Costa (PT-PE) criticou a medida, afirmando que a portaria pode dificultar o aborto legal. Ele apresentou um projeto de decreto legislativo para sustar essa portaria.

O parlamentar afirma que a portaria “tem claramente o objetivo de deixar as mulheres vítimas de violência sexual descobertas em relação ao direito que já é garantido pela legislação brasileira”.

Para o senador, a portaria, na prática, cria um constrangimento grande tanto às mulheres vítimas de gravidez determinada após violência sexual ou mesmo naqueles casos de risco de vida para as mães, por conta da necessidade de a mulher registrar um boletim de ocorrência para ter o direito cumprido.

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, também criticou a iniciativa do governo por alterar os procedimentos para o aborto legal em caso de estupro. Segundo Maia, essa portaria é inconstitucional e constrange a decisão da mulher.

Esclarecimentos sobre a portaria

O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, participará de videoconferência com os senadores na quarta-feira (9), às 14h30, para esclarecer a Portaria Ministerial 2.282, de 27 de agosto, que cria novas regras para realização de aborto, nas formas previstas em lei.

A portaria do Ministério obriga a notificação à autoridade policial em todos os casos cobertos pela lei, mesmo nos de risco de morte à mãe, quando a decisão médica, muitas vezes, é tomada dentro do centro cirúrgico. No país, o aborto é autorizado em caso de violência sexual ou quando o parto põe em risco a vida da mulher.

Fonte: Agência Senado e redação

@amazonianarede

Leia também: