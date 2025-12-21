“Pôr do Sol de Natal” leva música, dança e teatro ao Centro Histórico de Manaus

Objetivo é transformar o local em um espaço de encontro artístico. As apresentações são gratuitas e acontecem nesta segunda-feira (22), das 18h às 22h30.

O Mirante Lúcia Almeida, no Centro Histórico de Manaus, recebe na segunda-feira (22) o evento “Pôr do Sol de Natal”. O espaço, considerado um dos principais cartões-postais da capital amazonense, será palco de uma programação especial que une música, dança e teatro.

O evento acontece das 18h às 22h30, no estacionamento do mirante, às margens do Rio Negro. O objetivo é transformar o local em um espaço de encontro artístico. As apresentações são gratuitas e organizadas pela Prefeitura de Manaus, por meio do Conselho Municipal de Cultura (Concultura).

A abertura será feita pelo padre Luiz Marculino, pároco da Igreja Nossa Senhora das Graças, com oração e agradecimentos. Em seguida, a soprano Thais Bandeira interpreta Ave Maria, de Charles Gounod.

A noite segue com apresentações da Orquestra de Câmara do Corpo de Dança de Manaus e do espetáculo “As Pastorinhas”.

O palco também recebe os cantores Alex Pontes, Tony Medeiros, Elói Jr. e Adrianinho Star, que encerra o evento com repertório de beiradão, ritmo tradicional amazonense eternizado por Teixeira de Manaus.

“É um evento de comemoração, espírito de Natal e confraternização, onde encerramos nossas atividades de 2025 com o desejo de dar continuidade ao incentivo à cultura e ao artista no próximo ano”, afirmou Tony Medeiros, artista e presidente do Concultura.

Programação

18h – Abertura com palavra do Padre Luiz Marculino e da apresentação da soprano Thais Bandeira

8h30 – Apresentação da Orquestra de Câmara e do Corpo de Dança do município de Manaus

18h40 – Apresentação das Pastorinhas

19h30 – Orquestra e Convidados: Alex Pontes, Tony Medeiros, Elói Jr. e Adrianinho Star

20h – Apresentação de Alex Pontes

20h40 – Apresentação de Elói Jr.

21h30 – Apresentação de Adrianinho Star

22h30 – Encerramento

