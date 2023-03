Ponte destruída pela chuva é reconstruída na zona sul de Manaus

Uma ponte de madeira, com aproximadamente 50 metros de extensão, foi construída nesta sexta-feira (3), na avenida Manaus 2.000, bairro Japiim, zona Sul da cidade. No local, a antiga ponte que dava acesso aos moradores, interligando o bairro Japiim ao Distrito Industrial, foi destruída com o transbordamento de parte do igarapé do 40, durante uma forte chuva, conforme o pedreiro Manoel Borges, 51 anos, morador há seis anos do local.

“Quando o igarapé transbordou durante um temporal, arrastou a ponte que tinha aqui. Essa ponte era o único acesso para a gente levar as crianças à escola, chegar às paradas de ônibus e ao comércio. Foi um susto grande quando a chuva levou a nossa ponte e, agora, a gente ganhou uma nova. Estou muito feliz”, disse Borges.

moradores e, imediatamente, o prefeito David Almeida e o secretário de Obras, Renato Junior, determinaram a entrada das equipes da Seminf para resolver o problema. A nova ponte é construída com material de qualidade, para garantir segurança e acessibilidade a essas famílias”, afirmou Guedes.

Todo o material utilizado atende às normas ambientais, respeitando as características naturais das edificações, para que haja maior durabilidade. A ponte na avenida Manaus Dois Mil, bairro Japiim, será entregue ainda nesta sexta-feira aos moradores.

