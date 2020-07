Ponta Negra (Manaus) tem domingo com aglomeração e desrespeito a medidas de segurança contra o Covid-19

Após a liberação da área de lazer (ponta negra), muita gente foi flagrada desrespeitando medidas de segurança estabelecidas para evitar o aumento dos casos do novo coronavírus na capital do Amazonas.

O domingo (19) de sol levou os manauaras a lotarem a Praia da Ponta Negra, um dos principais pontos turísticos da capital. Muita gente foi flagrada desrespeitando medidas de segurança estabelecidas para evitar o aumento dos casos da Covid-19 na capital.

O complexo turístico foi fechado por medida de segurança em março por conta do aumento de casos da doença em Manaus, mas foi reaberto no começo deste mês, após plano de flexibilização do isolamento. De acordo com a Prefeitura, com o fim do decreto, no dia 30 de junho, o espaço foi liberado aos poucos para uso.

Conforme decreto governamental, a reabertura de praças e parques públicos está contemplada no 3º ciclo do plano de retomada gradual das atividades no Estado. Esses locais, podem reabrir ao público desde que sejam obedecidas medidas de segurança, como manter o distanciamento social e o uso de máscaras. E apesar de tudo que estabelece as normas de segurança, as regras não tem sido obedecidas por quem visita o local.

O horário indicado para banho – que deve ser até as 17:00 hs – também não foi respeitado pelos frequentadores. Por volta das 17h43, muita gente permanecia na área do rio.

Questionada e ao que parece, sem poder algum de fiscalização, a Prefeitura de Manaus “rodeada de desculpas técnicas” informou que a comissão que gerencia o complexo turístico Ponta Negra tem reforçado a orientação junto à população e aos permissionários do espaço sobre as medidas de prevenção ao novo coronavírus. Disse, ainda, que que tem buscado conscientizar as pessoas sobre não relaxar quanto ao uso de máscara, higienização ou distanciamento social.

O Amazonas registrou neste domingo (19) mais 379 casos da Covid-19, segundo dados Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS-AM). Com a nova atualização, o total de infectados é de 90.913 e são 3.149 mortos.

Dos 90.913 casos confirmados o estado, 32.227 são de Manaus (35,45%) e 58.686 do interior (64,55%). Além da capital, 61 municípios têm casos confirmados.

amazonianarede

G1 am