Polícia mira grupos que fabricavam armas em impressoras 3D no Brasil

Ação em 12 estados investigou produção e divulgação de armamento ilegal, incluindo o modelo conhecido como “Urutau”

Brasil – Uma operação policial foi deflagrada nesta quinta-feira (12) para combater grupos suspeitos de fabricar armas de fogo utilizando impressoras 3D no Brasil. Batizada de Operação Shadowgun, a ação cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão em 12 estados.

A investigação contou com apoio da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), que colaborou na identificação de brasileiros envolvidos no desenvolvimento, financiamento e divulgação de armas produzidas com tecnologia de impressão 3D.

Entre os equipamentos investigados está a arma conhecida como Urutau, considerada um modelo híbrido que pode operar de forma semiautomática ou automática. Segundo os investigadores, o projeto representa um avanço em relação a outras armas impressas em 3D, pois dispensa processos como soldagem e utiliza apenas componentes que não possuem controle rígido de venda.

De acordo com a Abin, as análises também avaliaram o interesse de grupos extremistas e organizações criminosas nesse tipo de armamento, além de casos de apreensões e uso registrados no Brasil e no exterior.

O trabalho conjunto de inteligência e investigação permitiu identificar suspeitos ligados ao projeto, além de ampliar o monitoramento sobre o avanço desse tipo de tecnologia no mercado ilegal de armas.

As autoridades destacam que o objetivo da operação é prevenir e neutralizar ameaças à segurança pública, já que a facilidade de produção dessas armas pode ampliar o acesso de criminosos a armamentos ilegais.

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Com informações da Assessoria Portal d24am