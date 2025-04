Polícia Federal deflagra operação de combate ao garimpo ilegal em terras indígenas no interior do AM

A operação ocorre de forma integrada com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

A Polícia Federal deflagrou a “Operação Nidaid Isquim”, de combate ao garimpo ilegal dentro da terra indígena do Vale do Javari, região situada no extremo oeste do Amazonas. A ação teve início na última quinta–feira (24) e segue até o início de maio.

A operação ocorre de forma integrada com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai).

Segundo a PF, nos primeiros dias da operação já foram inutilizadas 16 dragas e diversos maquinários utilizados no garimpo ilegal.

A Polícia Federal também promoveu diligências para coleta de informações de inteligência, que subsidiarão futuras ações com o objetivo de identificar os líderes e financiadores da atividade ilícita, bem como suas conexões com o crime organizado.

O Vale do Javari é a segunda maior terra indígena do Brasil, com cerca de 8,5 milhões de hectares, e abriga a maior população de indígenas isolados do mundo. Atualmente, há nove referências confirmadas de grupos isolados e outras cinco em estudo, além de aproximadamente 7.000 indígenas de diversas etnias, como:

Matis

Matsés

Mayoruna

Marubo

Kanamary

Kulina Pano

Korubo Matis,

Matsés,

Mayoruna,

Marubo,

Kanamary,

Kulina Pano,

Korubo

Tshom Dyapashom Dyapa

De acordo com a PF, o avanço do garimpo ilegal sobre esse território coloca essas populações em risco de contaminação por mercúrio e causa graves prejuízos culturais.

amazonianarede

Por g1 AM