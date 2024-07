Polêmica na final da ‘Dança dos Famosos’! Lexa admite que pediu afastamento de bailarino apontado como seu amante

Após acusações de Gabriel Felinto, Lexa diz que pediu que ele fosse retirado apenas do número em que ela se apresentaria.

Lexa está novamente envolvida em uma polêmica com o bailarino Gabriel Felinto, apontado como amante enquanto ela ainda estava casada com MC Guimê. O dançarino, que trabalhou na equipe da funkeira no passado, acusa que ela o fez ser dispensado de um trabalho na final da “Dança dos Famosos”, no “Domingão com Huck”.

Gabriel disse ter sido convidado por uma coreógrafa para fazer duas performances na final do quadro. Uma delas seria na apresentação de Lexa, uma das competidoras desta última edição. Ao chegar nos Estúdios Globo para um dos ensaios, teria sido dispensado a pedido da cantora.

“Ela [Lexa] chegou, me viu, chamou minha coreógrafa no canto e pediu pra minha coreógrafa me demitir, me desligar do trabalho. A coreógrafa veio, me chamou no cantinho, me pediu mil desculpas e falou que a Lexa pediu pra me retirar. A coreógrafa veio tão sem graça que não teve nem jeito de falar comigo”, relata o dançarino.

Gabriel afirma que Lexa agiu “por pura vaidade e ego” e com o intuito de prejudicá-lo. “Quando você me vir em qualquer ambiente de trabalho, finge que não me conhece, que não sabe quem sou eu. Não tem como você ficar tentando me sabotar o tempo todo assim. Que ego é esse? Me esquece!”, pediu.

LEXA DIZ QUE PEDIU TROCA DE BAILARINO APENAS EM SUA PERFORMANCE

Em conversa com os fãs no Instagram, Lexa confirma que pediu, sim, que Gabriel fosse afastado de sua apresentação. A funkeira, que está noiva do ator Ricardo Vianna, argumentou que queria apenas evitar uma repercussão ruim nas redes sociais.

“É o meu momento ali. Vocês sabem toda a confusão, toda suposição que foi tempos atrás, aí imagina a pessoa estar ali do meu lado, o que ia acontecer? Ia viralizar de uma maneira completamente negativa. Não cheguei e falei: ‘se a pessoa estiver aqui…’, não foi nada disso, foi na maior educação”, garante Lexa.

A cantora disse que não tem o poder de demitir ninguém e reforçou que pediu que ele fosse retirado apenas do número em que ela se apresentaria. Lexa ainda revelou ter sido informada de que Gabriel receberia o cachê mesmo assim.

“Eu não me dou bem com ele. Eu só falei assim: ‘poxa, só nesse meu momento, pode só trocar?’. Gente, pode fazer os musicais, eu não quero atrasar a vida de ninguém. Só pedi, naquele momento, a gentileza de trocar. Só isso, a única coisa que eu pedi”, explicou.

amazonianarede

Purepeople.br Matheus Queiroz