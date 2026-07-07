Pleno do TCE-AM terá 94 processos na sessão desta quarta-feira (8)

Ao menos 94 processos devem ser apreciados durante a 22ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, que será realizada na manhã desta quarta-feira (8), a partir das 10h.

Conduzida pela conselheira-presidente Yara Amazônia Lins, a sessão plenária terá transmissão ao vivo das redes sociais da Corte de Contas amazonense, entre elas YouTube e Facebook.

A pauta de adiados, que engloba processos que retornam a julgamento, terá seis processos, sendo três recursos, uma representação, uma prestação de contas anual, além de um embargo de declaração.

Já a pauta do dia, com 88 processos, contará com 25 recursos, 18 representações, 16 embargos de declaração, doze prestações de contas anuais, oito acompanhamentos, cinco cobranças executivas de débitos, um termo de ajustamento de gestão, uma auditoria, uma denúncia e uma tomada de contas.

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DICOM TCE-AM