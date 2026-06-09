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TCE-AM julgará 59 processos na sessão desta terça-feira (09)

Por
redação Amazonia na Rede II
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Foto: Joel Arthus

Os conselheiros do Tribunal de Contas do Amazonas julgam, nesta terça-feira (09), durante a 18ª sessão ordinária do Tribunal Pleno, o total de 59 processos.

Desse total, seis processos fazem parte da pauta de adiados, e retornam para julgamento após pedidos de vista, entre eles duas prestações de contas anuais e quatro recursos.

Outros 53 processos compõem a pauta do dia, entre eles estarão 13 representações, cinco recursos, doze prestações de contas anuais, quatro embargos de declaração, duas cobranças executivas de débitos, duas tomadas de contas especial, além de um encaminhamento e uma fiscalização de atos de gestão.

A sessão será conduzida pela conselheira-presidente Yara Amazônia Lins com início marcado para 10h e contará com transmissão ao vivo pelo Facebook e YouTube da corte de contas amazonense.

amazonianarede
DICOM TCE-AM

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