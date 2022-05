Pleno do TCE-AM aprecia 53 processos nesta terça-feira (17)

O Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) apreciará 53 nesta terça-feira (17), às 10h. Os julgamentos acontecem durante a 17ª Sessão Ordinária, no Plenário da Corte de Contas. Entre os processos, serão apreciadas 13 prestações de contas de gestores do estado.

A sessão será transmitida, ao vivo, pelas redes sociais do TCE-AM (YouTube, Facebook e Instagram), além de transmissão, em áudio, pela Rádio Web do Tribunal, disponível em www.tce.am.gov.br.

Das prestações de contas a serem julgadas, constam em pauta a da diretora do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Alvorada em 2018, Dayanna Cerquinho Barreto; do prefeito de Fonte Boa em 2017, Gilberto Ferreira Lisboa; do secretário Municipal de Defesa do Consumidor e Ouvidoria em 2020, Rodrigo Guedes de Araújo; e do defensor público geral em 2016, Rafael Vinheiro Barbosa.

Serão julgados, ainda, 20 recursos de gestores e ex-gestores jurisdicionados que tentam modificar as decisões proferidas pelo Pleno da Corte. Também constam em pauta 10 representações, oito embargos de declaração, uma tomada de contas, e uma denúncia.

Diretoria de Comunicação do TCE-AM