Plenário Virtual marca nova etapa de eficiência tecnológica no TCE-AM

O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) começou a consolidar, na prática, uma das etapas mais estratégicas do processo de transformação tecnológica da Corte: o funcionamento do Plenário Virtual. Após concluir a fase de capacitação de servidores, conselheiros, auditores, procuradores do Ministério Público de Contas e equipes técnicas, o tribunal realizou, entre os dias 18 e 22 de maio, a primeira sessão de julgamento em ambiente digital da história das Câmaras da Corte.

A experiência inaugural ocorreu na Primeira Câmara e resultou na apreciação de 150 processos, reforçando a busca da instituição por mais eficiência, celeridade e modernização dos serviços prestados à sociedade amazonense.

A implantação da ferramenta integra o conjunto de ações conduzidas pela conselheira-presidente do TCE-AM, Yara Amazônia Lins, voltadas ao fortalecimento da estrutura tecnológica e à otimização dos fluxos processuais da Corte de Contas.

Segundo Yara Amazônia Lins, a implantação do sistema representa mais um avanço na construção de um tribunal cada vez mais eficiente e alinhado às novas demandas da administração pública.

“A implantação do sistema é uma nova etapa que consolida o processo de modernização da nossa Corte de Contas”, destacou.

O presidente da Primeira Câmara, conselheiro Érico Desterro, ressaltou que a primeira sessão virtual marcou um importante avanço institucional do tribunal. Durante o período, 105 processos foram julgados virtualmente e outros 45 acabaram remetidos para apreciação presencial.

O conselheiro também destacou que a modernização tecnológica deve caminhar junto à manutenção das sessões presenciais, preservando o espaço de debate entre os membros da Corte e a atuação dos advogados.

“Parabenizo o tribunal por mais este passo em direção à eficiência, à celeridade, isto é realmente um grande avanço. É importantíssimo, também, que os conselheiros permaneçam juntos, além do virtual, para deliberar assuntos importantes, assuntos mais complexos e oportunizar aos advogados essa interação com o tribunal”, completou.

Próximos passos

Com a conclusão da primeira experiência virtual, o TCE-AM já prepara a realização da sessão digital da Segunda Câmara, prevista para ocorrer entre os dias 8 a 12 de junho. Até agora mais de 200 processos já estão pautados e devem ser analisados.

A tendência é que, neste primeiro momento, as sessões virtuais ocorram de forma alternada com as presenciais, permitindo que o tribunal incorpore gradualmente a nova tecnologia à rotina processual da Corte.

Regulamentado pela Resolução nº 01/2026, o Plenário Virtual permite acompanhamento integral das sessões, registro de votos, pedidos de vista, destaques processuais e emissão digital das certidões de julgamento, fortalecendo a transparência e a eficiência no fluxo processual do tribunal.

amazonianarede

Texto: Adríssia Pinheiro

DICOM TCE-AM