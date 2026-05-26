Tribunal Pleno do TCE-AM terá 94 processos em julgamento na sessão desta terça-feira (26)

O Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas deve julgar 94 processos durante a 16ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, que acontecerá a partir das 10h desta terça-feira (26).

A sessão terá condução da conselheira-presidente Yara Amazônia Lins e contará com transmissão ao vivo por meio das redes sociais da Corte de Contas amazonense.

A pauta de adiados, que engloba processos que retornam a julgamento após terem sido retirados de pauta, terá 18 processos, sendo quatro prestações de contas; cinco embargos de declaração; cinco recursos; três representações e uma denúncia.

Já a pauta do dia terá o total de 76 processos, entre eles 18 representações; 14 prestações de contas anuais; 23 recursos; oito embargos de declaração; três auditorias; sete acompanhamentos; além de três fiscalizações de atos de gestão.

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DICOM TCE-AM