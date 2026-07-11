Plataforma oferece atendimento psicológico gratuito para jovens; saiba mais

Parceria com a Unicef possibilita funcionamento das 8h às 22, com capacidade para 15 acolhimentos por hora, em média

Brasília – Adolescentes e jovens de 13 a 24 anos podem receber gratuitamente atendimento em saúde mental por meio da plataforma “Pode Falar”. O serviço oferece escuta acolhedora, com opção de atendimento anônimo. A plataforma tem capacidade para realizar 11 mil atendimentos mensais, média de 15 acolhimentos por hora.

Os atendimentos são realizados por estudantes de graduação e pós-graduação de diferentes áreas do cuidado, como psicologia, medicina e educação, sempre sob supervisão de professores e com formação contínua, garantindo qualidade e segurança. O projeto é fruto de uma parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) para fortalecer a oferta de atendimento no Sistema Único de Saúde (SUS).

Acesso ao atendimento

O primeiro contato do usuário com a plataforma acontece por meio de um chatbot, que funciona como uma primeira escuta digital. São disponibilizados conteúdos simples e acessíveis sobre saúde mental para auxiliar a pessoa a entender melhor suas emoções. Ao identificar a necessidade de um apoio mais direto, o próprio sistema encaminha a conversa para um atendimento humano, garantindo acolhimento com escuta qualificada

Esse atendimento individual funciona de segunda a sábado, das 8h às 22h (horário de Brasília) e pode ser acessado por meio do site: www.podefalar.org.br. O serviço atua como uma porta de entrada para o cuidado, semelhante ao CVV, mas com foco específico no público jovem.

O SUS oferece cuidado integral para todas as faixas etárias, com atendimento organizado de acordo com as necessidades e a condição clínica de cada paciente. A assistência começa na Atenção Primária à Saúde, por meio das Unidades Básicas de Saúde (UBS), e, quando necessário, o paciente é encaminhado para a Atenção Especializada, garantindo a continuidade do cuidado.

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Com informações da Assessoria Portal D24AM