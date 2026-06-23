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Amazonas inicia uso de nova vacina contra doenças pneumocócicas

Por
redação Amazonia na Rede II
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(FOTO: Cristina Silva / FVS-RCP) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/saude/amazonas-inicia-uso-de-nova-vacina-contra-doencas-pneumococicas/

VPC20 substitui a VPC10 e amplia a proteção contra infecções causadas pelo pneumococo

Amazonas – A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP) informou, nesta segunda-feira (22), o recebimento de 14.670 doses da vacina Pneumocócica Conjugada 20-valente (VPC20), novo imunizante que passa a integrar o calendário de vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS).

A VPC20 amplia a proteção contra doenças causadas pela bactéria Streptococcus pneumoniae, (pneumococo), responsável pela doença pneumocócica (DP), responsável por manifestações clínicas como otite média, sinusite, e formas graves sistêmicas como a doença pneumocócica invasiva (DPI).

A vacina protege contra as doenças causadas pelo S. pneumoniae sorotipos 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 8,9V, 10A, 11A, 12F, 14, 15B, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F e 33F e as frequentes e graves sequelas deixadas pelas doenças pneumocócicas invasivas.

De acordo com a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, a substituição da VPC10 pela VPC20 representa um importante avanço para o fortalecimento da imunização no Amazonas.

“A incorporação da VPC20 amplia a proteção oferecida pelo SUS e reforça o compromisso com a prevenção de doenças que podem causar complicações e internações. É uma medida que contribui para a proteção e a redução da circulação de sorotipos associados às doenças pneumocócicas”, avalia.

Para a gerente de Imunização do Amazonas da FVS-RCP, Angela Desirée, salienta que manter a caderneta de vacinação atualizada é uma das formas mais eficazes de prevenir formas graves da doença.

“Cada dose aplicada representa uma oportunidade de proteção. Por isso, reforçamos a importância de que as famílias acompanhem o calendário vacinal e procurem os serviços de saúde para garantir que crianças estejam protegidas no momento adequado”, comentou.

amazonianarede
Com informações da Assessoria Portal d24am

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