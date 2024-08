​Pioneirismo: ferramenta do TCE-AM é destaque em encontro nacional de Inteligência Artificial

A experiência pioneira do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) com o uso de inteligência artificial para aprimorar a produtividade processual da Corte de Contas foi destaque durante um painel do 1° Encontro Nacional de Inteligência Artificial dos Tribunais de Contas do Brasil, realizado nos dias 1 e 2 de agosto de 2024, no Cais do Sertão, em Recife/PE.

Durante o segundo dia de encontro, nesta sexta-feira (2), o diretor de Inteligência Artificial do TCE-AM, Arlesson Anjos, apresentou o Chat-TCE, ferramenta lançada no início da gestão da conselheira-presidente Yara Amazônia Lins que funciona como um assistente virtual desenvolvido em colaboração com a Secretaria de Tecnologia da Informação (SETIN) e a Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

A ferramenta utiliza processos de controle externo e integra ferramentas de Inteligência Artificial por meio de um chatbot, baseado na tecnologia do Chat-GPT, para responder de forma automatizada a questões relacionadas a processos, melhorando a produtividade.

Durante sua fala, Arlesson Anjos destacou a importância do evento para a troca de experiências e o desenvolvimento de soluções inovadoras.

“Foi um evento enriquecedor que reuniu profissionais e especialistas em inteligência artificial de todo o país para discutir e explorar as inovações tecnológicas aplicadas ao setor público. A recepção ao Chat-TCE foi extremamente positiva, e acredito que estamos no caminho certo para integrar a inteligência artificial de forma efetiva no nosso trabalho, além de reforçar nosso compromisso com a inovação e a melhoria contínua dos serviços prestados à sociedade ”, disse.

O evento

O 1° Encontro Nacional de Inteligência Artificial dos Tribunais de Contas do Brasil teve como objetivo fomentar a governança da adoção da IA, apresentar progressos recentes e promover integração e discussão técnica.

O encontro reuniu especialistas, pesquisadores e servidores públicos das áreas de TI, Controle Externo e Governança dos Tribunais de Contas do país. As discussões focaram nos avanços da IA, suas aplicações no controle externo e na governança, além dos riscos e contradições da nova tecnologia.

amazonianarede

Texto: Pedro Sousa