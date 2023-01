PGE-AM abre processo seletivo para vaga de estágio em área administrativa

A Procuradoria Geral do Estado (PGE-AM), por meio do Centro de Estudos Jurídicos (Cejur), abriu oportunidades de estágio na área administrativa do órgão, por meio do primeiro processo seletivo do ano.

Estudantes de Administração, Contabilidade, Economia, Tecnólogo em Serviços Judiciais e Notariais e Tecnólogo em Gestão Pública podem enviar seus currículos, até o dia 13 de janeiro, para o seguinte endereço eletrônico: [email protected]

Para preenchimento das vagas, os candidatos devem obedecer alguns requisitos, como estar cursando a partir do 2ª período; domínio de Word e Excel; ter disponibilidade para atividade presencial, no horário das 8h às 14h; aptidão para manuseio de sistemas; capacitação analítica e boa comunicação.

Aos interessados, a bolsa auxílio é no valor de R$ 640, mais vale transporte no valor de R$ 167,20.

