Empresas do agro se preparam para Exposição-feira Agropecuária de Roraima

Shows, rodeios, leilões e tecnologia agrícola devem marcar a maior feira agropecuária de Roraima. Evento ocorre entre os dias 4 e 8 de novembro de 2025.

Empresas que comercializam produtos do ramo do agronegócio se preparam para Exposição-feira Agropecuária de Roraima (Expoferr), que ocorre entre os dias 4 e 8 de novembro de 2025, no Parque de Exposições Dandãezinho, localizado no Monte Cristo. O assunto foi destaque no Amazônia Agro deste domingo (18).

O evento reúne produtores, empresas e investidores de Roraima e de outras regiões do país. Tudo é planejado com antecedência para reforçar os estoques, atender à demanda e garantir boas oportunidades de negócio. Ao menos meio milhão pessoas devem passar pela feira.

Com experiência no setor, a empresa do engenheiro agrônomo Acássio Brito vai participar do evento. Ele enxerga no evento uma oportunidade de ampliar os negócios e fortalecer parcerias.

“A gente já participou nos anos de 2023, 2024 e 2025 agora. Vamos lá com força total para representar o melhor de tecnologia agrícola, falando em drone no estado de Roraima”, afirmou Acássio.

O público pode esperar novidades para o campo, com foco em estratégias e tecnologias voltadas a quem deseja investir em grandes máquinas e inovação agrícola.

O assistente de marketing Caio Lopes destacou que a feira é uma oportunidade de apresentar as novidades do setor a um público diversificado.

“A gente aproveita que a Expoferr tem uma participação absurdamente grande de agricultores, de gestores de outros estados para abraçar e oferecer nossos serviços e nossos produtos. Nós temos a tecnologia muito grande na nossa linha de tratores, nós temos plantadeiras, colheitadeiras, pulverizadores e todas essas máquinas têm um altíssimo grau de tecnologia”, disse Caio.

Em 2025, a Expoferr tem com tema “Colhendo o progresso, semeando o futuro!”. O evento, que é organizado pela Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento e Inovação (Seadi), teve investimento de R$ 15 milhões.

A feira terá sete atrações nacionais: Taty Girl, Murilo Huff, Natanzinho Lima, Manu Bahtidao, Forró Anjo Azul, João Gomes e Zé Felipe. Além disso, programação inclui espaço infantil, praça de alimentação, vendas de produtos da agricultura familiar, além dos tradicionais rodeios e leilões de animais.

Por Letícia Kellen, Amazônia Agro — Boa Vista