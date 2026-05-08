PF fecha estaleiro clandestino usado no garimpo ilegal no AM

Operação Yacumama identificou construção e reforma de dragas clandestinas às margens do Rio Negro

Manaus – A Polícia Federal, com apoio da Delegacia Fluvial da Polícia Civil do Amazonas (Deflu/PC-AM), da Coordenadoria de Operações e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core/PC-AM), deflagrou nesta sexta-feira (8) mais uma fase da operação Yacumama, voltada ao combate do garimpo ilegal no Rio Negro, em Manaus.

Durante a ação, as equipes localizaram um estaleiro clandestino instalado às margens do Rio Negro, utilizado para a construção e reforma de dragas que seriam empregadas em atividades ilegais de extração mineral na região.

Segundo as investigações, pelo menos duas embarcações estavam sendo preparadas para atuar no garimpo clandestino.

Além da fiscalização, os agentes realizaram o mapeamento da área para auxiliar no avanço das investigações e identificar possíveis financiadores e envolvidos na atividade criminosa.

A operação faz parte de uma ação contínua das forças de segurança para combater crimes ambientais e a exploração ilegal de recursos naturais no Amazonas.

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Com informações da Assessoria Portal d24am