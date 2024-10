PF apreende cerca de R$ 5 milhões que seriam utilizados para crime eleitoral

Três pessoas foram presas em flagrante após sacarem o montante

Pará – A Polícia Federal prendeu três homens, dois deles servidores públicos, enquanto saíam de uma agência bancária no município de Castanhal/PA, após sacarem R$ 4.980.000. A abordagem ocorreu no início da tarde desta sexta-feira (04).

A investigação preliminar indica que o dinheiro seria utilizado para a compra de votos em favor de um candidato a cargo nas eleições no Pará. Os envolvidos foram autuados em flagrante também pelo crime de associação criminosa. Um veículo foi apreendido durante a operação. Na ocasião, também foram apreendidos aparelhos celulares.

Diante dos fatos, a Polícia Federal prosseguirá com as investigações para apurar demais circunstâncias do caso e apontar outros possíveis participantes do crime em questão.

Com informações da Assessoria Portal d24am