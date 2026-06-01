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Petrobras reduz preço do diesel e desconto passa a valer nesta segunda-feira

Por
redação Amazonia na Rede II
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(Foto: Fernando Frazão / Agência Brasil) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/economia/petrobras-reduz-preco-do-diesel-e-desconto-passa-a-valer-nesta-segunda-feira/

Valor médio de venda do combustível para as distribuidoras terá queda de R$ 0,3515 por litro, segundo anúncio da estatal

Brasil – A Petrobras informou, em nota divulgada neste domingo (31), que a partir de segunda-feira (1º) implementará um desconto de R$ 0,3515 por litro nos preços de venda de óleo diesel A, de uso rodoviário.

O desconto aplicado faz parte da subvenção econômica instituída pelo governo federal e é equivalente ao valor fixado pelo Ministério da Fazenda.

O preço médio de venda da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 3,65 para R$ 3,30 por litro. Este valor é 37,4% menor do que o preço praticado em 31 de dezembro de 2022, considerando a inflação no período.

Para o consumidor final, de acordo com a Petrobras, o desconto em valor equivalente ao da subvenção econômica neutralizará a reoneração de PIS e Cofins que também ocorrerá a partir de 1º de junho.

A subvenção econômica foi autorizada pelo governo federal no sábado (30), por meio da Medida Provisória nº 1.363/2026, aos produtores e importadores de óleo diesel de uso rodoviário no país, no valor de R$ 1,12 por litro, com o objetivo de estabilizar preço e oferta, de modo a garantir o abastecimento de diesel.

Na nota, a Petrobras afirmou que está avaliando os termos da nova subvenção: “Qualquer decisão da companhia sobre esse tema será tempestivamente divulgada ao mercado nacional”.

amazonianarede
Agência Brasil Portal d24am

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