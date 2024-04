Pedro Scooby anuncia e lamenta morte do pai: Vou conviver com aquela ligação sua que eu não atendi

Neste domingo, dia 07, Pedro Scooby utilizou de seu Instagram para anunciar e lamentar a morte do pai. O surfista compartilhou algumas imagens da infância com o familiar, citou a relação distante entre eles e falou abertamente sobre o luto.

Tinha tanta coisa que eu queria te falar, mas agora é tarde demais! Independente das suas escolhas, que acabaram nos afastando, você era meu pai e me resta acreditar que você esteja em paz em um lugar tranquilo!, começou escrevendo.

Agora eu vou conviver com aquela ligação sua que eu não atendi na semana passada. Quem sabe a gente não se encontra por aí e bota o papo em dia! Descanse em paz, pai! Te amo, finalizou.

Para quem não sabe, o pai do ex-BBB foi preso quando Pedro ainda era adolescente, que precisou sustentar a casa com o dinheiro que ganhava no esporte. Em entrevista ao Conversa com Bial, da TV Globo, realizada em 2022, o atleta revelou que os dois estavam se reaproximando.

– Graças a Deus, hoje falo com meu pai. Não queria carregar o arrependimento de não ter tentado [fazer as pazes] e uma coisa acontecer com um de nós dois, disse na ocasião.

Após o anúncio realizado neste domingo, dia 07, o famoso recebeu o apoio de diversos amigos e celebridades, incluindo o da própria esposa.

Força amor! Converse com ele, ele vai te ouvir!, escreveu a modelo Cintia Dicker.

amazonianarede

Estrelando Da Redação