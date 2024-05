Tony Ramos passa por nova cirurgia no cérebro e preocupa fãs. Saiba real estado de saúde do ator! © Divulgação, TV Globo

Os fãs de Tony Ramos levaram mais um susto neste domingo (19). Segundo Boletim Médico do Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, onde o ator permanece internado desde que foi submetido a uma primeira cirurgia no cérebro, Tony precisou passar por mais um procedimento após apresentar distúrbios de coagulação.

“O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos foi submetido a uma nova cirurgia pelo Dr. Paulo Niemeyer, na data de hoje (19/05), após apresentar distúrbios de coagulação que resultaram na formação de novos hematomas intracranianos. O paciente encontra-se bem, acordado e respirando sem o auxílio de aparelhos”, diz o comunicado enviado à imprensa.

Quais sintomas levaram Tony Ramos ao hospital?

Um dos poucos atores que ainda mantém contrato fixo com a TV Globo, Tony Ramos, há meses, vinha dando sinais que sua saúde não estava boa.

Segundo a colunista Mariana Morais, do jornal “Correio Braziliense”, nos bastidores da novela “Terra e Paixão”, seu mais recente trabalho na TV aberta, Tony Ramos reclamava constantemente de fortes dores de cabeça.

O ator, famoso por sua cordialidade com companheiros de trabalho, chegou ainda a apresentar mudanças bruscas de humor e reclamar, durante uma reunião, da sobrecarga com a grande quantidade de cenas a serem gravadas em um único dia.

Fãs de Tony Ramos lamentam nova cirurgia do ator

Apesar do Boletim Médico afirmar que Tony Ramos passa bem e segue se recuperando após mais uma cirurgia, fãs do artista de 75 anos de idade se mostraram bastante preocupados com mais um procedimento em um curto espaço de tempo.

“Esses hospitais sempre diz que a pessoa está bem, quando vem a notícia ruim é de uma vez!”, lamentou uma internauta. “Tomara que ele não fique com sequelas”, desejou outra fã.

amazonianarede

Purepeople.br Carmen Moreira