Ivete Sangalo vive má fase: Demissão da Globo e cancelamento de shows; cantora não está mais com a bola toda

A cantora Ivete Sangalo, ao que parece, tem vivido uma má fase em sua carreira. A artista, dias após comunicar o cancelamento de sua turnê, que seria feito em estádios espalhados pelo Brasil, teve a informação de que o seu contrato com a TV Globo não iria ser renovado.

De acordo com informações de Alessandro Lo-Bianco, dadas durante o programa A Tarde é Sua, de Sônia Abrão, na RedeTV!, a Globo não estaria satisfeita com o desempenho da artista em sua programação, e por isso, resolveu colocar fim no contrato que possui com ela, que é um dos mais caros da TV brasileira.

Segundo as informações, Ivete Sangalo recebia da emissora carioca um invejoso salário de 7 milhões de reais. Acontece que a emissora nos últimos anos deu dois programas para a artista, o Pipoca da Ivete e The Masked Singer, este último até teve um bom desempenho na primeira temporada, mas a partir da segundo já não mostrou tanto entusiasmo do público.

Porém, nem tudo está perdido, o canal carioca pode ainda renovar um contrato com a artista, por obra, desde que o seu faturamento caia bruscamente e ela passe a ganhar apenas 1 milhão e meio de reais.

CANCELAMENTO DE TURNÊ

Uma outra situação que mostra a má fase vivida pela artista, foi o cancelamento da turnê que ela faria por todo o Brasil em comemoração aos seus 30 anos de carreira.

Na última quarta-feira (15), a cantora comunicou por meio do seu perfil no Instagram, o cancelamento dos show:

“Honrando a transparência e a responsabilidade que marcam sua carreira, Ivete Sangalo e seu escritório optaram por cancelar a turnê A Festa. A decisão, embora dolorosa, revelou-se necessária a partir da constatação de que a produtora responsável pela realização dos shows não conseguiria garantir as condições necessárias para que as apresentações da artista acontecessem da forma como foram concebidas, com a excelência e segurança prometidas e acordadas“, diz parte do comunicado.

Após o anúncio, burburinhos na internet começaram a dar conta de que na verdade os shows foram cancelados pela falta de venda dos ingressos, pois, estava havendo uma baixa procura.

Dessa forma, a apresentadora sofreu com dois cancelamentos em uma única semana, o dos shows e o do seu contrato milionário com a Globo, mostrando assim, que a artista não está mais com a bola toda.

amazonianarede

Areavip