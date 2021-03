Paulo Gustavo é intubado com covid; ator de 42 anos é do grupo de risco

Paulo Gustavo, internado com covid-19, precisou ser intubado “para ser tratado de forma mais segura”, se manifestou a assessoria de imprensa do ator de 42 anos.

Apesar da preocupação com o estado de saúde de Paulo Gustavo, a nota garantiu que “todas as medidas de segurança estão sendo tomadas e a equipe profissional que o atende permanece confiante na sua plena recuperação”. O humorista é do grupo de risco para o vírus por ter asma.

Família e equipe médica estão confiantes na recuperação de Paulo Gustavo

Thales Bretas, que é médico, usou o Instagram para dar mais detalhes sobre a saúde do marido. Ele se disse calmo e confiante com a recuperação do parceiro, além de agradecer as mensagens de apoio dos fãs.

“Tenho muita fé e sei que já, já ele estará alegrando a minha vida e a de muita gente por aí novamente”, diz um trecho da mensagem de Thales.

Thales Bretas atualiza o estado de saúde do marido nas redes sociais

internação

Paulo Gustvao foi inernado no dia 13 de março para tratar a covid-19 em um hospital no Rio de Janeiro. A equipe médica justificou a presença do ator no centro médico para garantir um melhor acompanhamento de seu estado de saúde. Paulo Gustavo, que sofre de asma, chegou a apresentar melhoras antes da intubação.

Paulo Gustavo e Thales Bretas têm dois filhos: os gêmeos Gael e Romeu, de um ano e meio

Apoio de amigos

Famoso pelos papéis em ‘Vai Que Cola‘ e ‘Minha Mãe é uma Peça‘, Paulo Gustavo tem uma longa carreira na TV e no teatro e é bastante querido pelos colegas. Muitos amigos se pronunciaram pedindo orações por sua recuperação.

“Amo vocês e estou aqui em oração permanente! Conte comigo para qualquer coisa”, disse Preta Gil, uma das primeiras a se pronunciar, publicando também o comunicado à imprensa feito pela equipe de Paulo Gustavo.

