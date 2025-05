Paulo Cupertino é condenado pelos assassinatos de ator e pais dele

O ator Rafael Miguel e os pais foram assassinados com 13 disparos após Cupertino não aceitar o namoro da filha

São Paulo – Paulo Cupertino foi condenado a 98 anos de prisão nesta sexta-feira (30) pelo assassinato do ator Rafael Miguel e dos pais do jovem, João Alcisio Miguel e Míriam Selma Miguel, mortos a tiros em 2019, na zona sul de São Paulo. O júri popular o considerou culpado por triplo homicídio duplamente qualificado, cometido por motivo fútil e com recurso que impossibilitou a defesa das vítimas.

O julgamento ocorreu no Fórum Criminal da Barra Funda, na zona oeste da capital paulista, e marcou o desfecho de um caso que chocou o país. As vítimas foram mortas com 13 disparos após Cupertino não aceitar o namoro entre sua filha, Isabela Tibcherani, então com 18 anos, e Rafael, de 22.

Durante o julgamento, Cupertino demonstrou nervosismo, respondeu apenas às perguntas da defesa e se recusou a falar com os representantes do Ministério Público. Em um momento, chegou a provocar os promotores e alegar irregularidades no processo.

Além de Cupertino, foram julgados Wanderley Antunes e Eduardo Machado, acusados de ajudá-lo na fuga após o crime, emprestando dinheiro e dando abrigo. Ambos foram absolvidos pelo júri, após alegarem que foram enganados pelo réu.

Ao longo do processo, sete testemunhas foram ouvidas, incluindo Isabela e Vanessa Tibcherani, ex-esposa de Cupertino. Ambas relataram episódios de violência doméstica sofrida por parte do empresário.

Após mais de dois anos foragido, Paulo Cupertino foi capturado em 2022. A condenação encerra um dos casos de maior repercussão envolvendo violência familiar no Brasil.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am