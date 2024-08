Participante é desclassificada antes do começo de “Estrela da Casa”

A cantora e atriz Muse Maya, que participou de três séries recentes da Globo, foi desclassificada do novo programa “Estrela da Casa” neste sábado (10/8), três dias antes da estreia do reality show, marcada para a próxima terça-feira (13/12). Segundo a emissora, a saída da artista ocorreu devido a um “impedimento contratual”. Um substituto deve ser anunciado antes da estreia.

Carreira na Globo

Como atriz, Muse Maya atuou nas séries “As Filhas de Eva” (2021), “A Vida Pela Frente” (2023) e “Justiça 2” (2024), todas disponíveis no Globoplay. Em “Justiça 2”, ela interpretou uma das garotas de programa de Kellen, personagem de Leandra Leal. Leandra, aliás, é uma das madrinhas da carreira de Muse na atuação. Em “A Vida Pela Frente”, de autoria de Leandra, Muse interpretou uma adolescente problemática e tímida obcecada pela amiga Roberta, interpretada por Flora Camolese.

Transição para a música

Apesar da experiência como atriz, a jovem de 24 anos busca consolidar sua carreira na música. Nascida Joanna, em Niterói, a artista adotou o nome artístico Muse Maya inspirada na deusa da ilusão na cultura hindu e nas musas das músicas. Aos seis anos, ela escreveu sua primeira canção e decidiu focar na carreira artística, deixando os estudos de lado. Em 2022, Muse se apresentou no palco Supernova do Rock In Rio. Ela possui quatro EPs e alguns singles lançados de forma independente.

Participação no “Estrela da Casa”

No “Estrela da Casa”, Muse Maya iria explorar o trap como seu principal estilo musical, com influências de pop, rap, jazz e blues. Cada participante precisa entrar no reality com um EP de oito músicas e um estilo definido. O programa da Globo estreará na terça-feira (13) e contará com 14 participantes confinados em uma mansão nos Estúdios Globo, onde também fica o elenco do Big Brother Brasil. Haverá disputas musicais e apresentações ao vivo, similares ao formato do extinto programa “Fama” (2002-2005), que revelou artistas como Thiaguinho e Roberta Sá. Os participantes são descritos como “multitalentosos”.

amazonianarede

Pipoca Moderna Pedro Benjamin Prado