Paris encerra Jogos Olímpicos de 2024 e passa bastão para Los Angeles

Paris – A cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Paris-2024, ocorreu neste domingo (11) com um vídeo mostrando os melhores momentos da cerimônia de abertura e logo depois um grupo de mulheres cantando no Jardim das Tulherias, a canção oficial de Paris. A celebração no Stade de France, teve o último pódio e a passagem de bastão para Los Angeles, que sediará os Jogos Olímpicos de 2028.

A cerimônia de encerramento começou de onde parou a de abertura, no Jardim de Tulieres, onde estava a pira olímpica. Após uma performance da cantora francesa Zaho de Sagazan, León Marchand, nadador que conquistou quatro ouros nas Olimpíadas de Paris-2024, se dirigiu à pira olímpica, pegou uma lanterna com a chama e começou o caminho de volta até o Stade de France.

A presença de Emanuel Macron, Presidente da França e Thomas Bach, Presidente do COI foi anunciada. Houve a execução do hino nacional da França. Completado o hino, entraram as delegações com Duda e Ana Patrícia sendo as porta-bandeiras brasileiras. As delegações andaram por uma plataforma que formava o mapa mundi.

Leon Marchand chegou com a chama olímpica e coube Thomas Bach declarar os Jogos encerrados e apagar a chama que estava com o nadador francês, aclamado pelo estádio.

Para finalizar, a bandeira da França foi dada aos atletas paralímpicos da França convidando mais uma vez para os Jogos Paralímpicos.

