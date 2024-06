Paratleta amazonense garante primeira vaga do estado em Paris 2024

Maria de Fátima se classificou via ranking internacional no halterofilismo

Manaus- A amazonense Maria de Fátima, paratleta do halterofilismo, garantiu vaga para os Jogos Paralímpicos de Paris 2024, que iniciam no dia 28 de agosto. Maria se tornou a primeira paratleta do Estado a assegurar vaga para os Jogos de Paris 2024.

“É com muita satisfação que recebemos a ótima notícia da classificação da Maria de Fátima para as Paralimpíadas de Paris”, disse o secretário de Estado do Desporto e Lazer (Sedel), Jorge Oliveira.

A competição que confirmou a vaga da paratleta foi a etapa da Tbilisi 2024 Para Powerlifting World Cup, levantando 127kg na última competição internacional antes do Jogos Paralímpicos. Natural de Tefé (523 quilômetros distantes de Manaus), Maria se classificou como a quinta colocada no ranking classificatório na categoria até 67kg.

“A emoção que eu estou sentindo, não consigo nem explicar, estou muito feliz com mais uma conquista, com a vaga e também pela minha posição no ranking, que foi sensacional. A minha sensação é de dever cumprido, saber que eu posso sim brigar por uma medalha paralímpica”, exaltou Maria de Fátima.

