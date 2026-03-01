Papa Leão XIV envia mensagem de apoio a vítimas das chuvas em Minas Gerais

Durante sua tradicional aparição dominical na janela do Palácio Apostólico, na Praça São Pedro, o Papa Leão XIV citou a tragédia causada pelas fortes chuvas na Zona da Mata mineira. Diante de milhares de fiéis reunidos no Vaticano, o líder religioso dedicou parte de seu discurso a prestar solidariedade às famílias afetadas e às equipes que seguem atuando nos resgates.

Durante sua tradicional aparição dominical na janela do Palácio Apostólico, na Praça São Pedro, o Papa Leão XIV citou a tragédia causada pelas fortes chuvas na Zona da Mata mineira. Diante de milhares de fiéis reunidos no Vaticano, o líder religioso dedicou parte de seu discurso a prestar solidariedade às famílias afetadas e às equipes que seguem atuando nos resgates.

Em sua fala, o Papa demonstrou preocupação com a situação vivida pelos mineiros: “Estou próximo da população do estado de Minas Gerais, atingida por violentas inundações. Rezo pelas vítimas, pelas famílias que perderam suas casas e por todos os envolvidos nos esforços de socorro”, declarou.

Brasileiros presentes se emocionam com citação

No momento em que o Papa mencionou o desastre no Brasil, um grupo de fiéis brasileiros acompanhava a cerimônia segurando a bandeira do país. A homenagem emocionou quem estava no local e reforçou o sentimento de união diante da tragédia.

Números da tragédia continuam a aumentar

Segundo o balanço mais recente das forças de segurança, as chuvas já deixaram 72 mortos na Zona da Mata mineira. Em Juiz de Fora, cidade mais afetada, 65 vítimas foram confirmadas e as buscas já foram encerradas. Em Ubá, município vizinho, sete pessoas morreram, e os esforços agora se concentram na localização da última vítima desaparecida, arrastada pela enxurrada na segunda-feira.

Equipes seguem mobilizadas em Ubá

Bombeiros ampliaram a área de busca em um raio de 6 km a partir do ponto onde a vítima desapareceu. Drones também estão sendo utilizados para auxiliar nas operações. Enquanto isso, a população enfrenta dias de apreensão e luto diante de uma das maiores tragédias da região.

