Papa Leão XIV envia mensagem de apoio a vítimas das chuvas em Minas Gerais

Por
redação Amazonia na Rede II
-
Papa Leão XIV – Foto: Vaticano

Durante sua tradicional aparição dominical na janela do Palácio Apostólico, na Praça São Pedro, o Papa Leão XIV citou a tragédia causada pelas fortes chuvas na Zona da Mata mineira. Diante de milhares de fiéis reunidos no Vaticano, o líder religioso dedicou parte de seu discurso a prestar solidariedade às famílias afetadas e às equipes que seguem atuando nos resgates.

Durante sua tradicional aparição dominical na janela do Palácio Apostólico, na Praça São Pedro, o Papa Leão XIV citou a tragédia causada pelas fortes chuvas na Zona da Mata mineira. Diante de milhares de fiéis reunidos no Vaticano, o líder religioso dedicou parte de seu discurso a prestar solidariedade às famílias afetadas e às equipes que seguem atuando nos resgates.

Em sua fala, o Papa demonstrou preocupação com a situação vivida pelos mineiros: “Estou próximo da população do estado de Minas Gerais, atingida por violentas inundações. Rezo pelas vítimas, pelas famílias que perderam suas casas e por todos os envolvidos nos esforços de socorro”, declarou.

Brasileiros presentes se emocionam com citação

No momento em que o Papa mencionou o desastre no Brasil, um grupo de fiéis brasileiros acompanhava a cerimônia segurando a bandeira do país. A homenagem emocionou quem estava no local e reforçou o sentimento de união diante da tragédia.

Números da tragédia continuam a aumentar

Segundo o balanço mais recente das forças de segurança, as chuvas já deixaram 72 mortos na Zona da Mata mineira. Em Juiz de Fora, cidade mais afetada, 65 vítimas foram confirmadas e as buscas já foram encerradas. Em Ubá, município vizinho, sete pessoas morreram, e os esforços agora se concentram na localização da última vítima desaparecida, arrastada pela enxurrada na segunda-feira.

Equipes seguem mobilizadas em Ubá

Bombeiros ampliaram a área de busca em um raio de 6 km a partir do ponto onde a vítima desapareceu. Drones também estão sendo utilizados para auxiliar nas operações. Enquanto isso, a população enfrenta dias de apreensão e luto diante de uma das maiores tragédias da região.

amazonianarede
Areavip Joaquim Mamede

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Please enter your comment!
Please enter your name here

Este site utiliza o Akismet para reduzir spam. Saiba como seus dados em comentários são processados.