Pandemia: Entenda o que é lockdown

O lockdown interrompe toda a atividade por um breve período de tempo

Diante do avanço da epidemia do novo coronavírus no Brasil, o isolamento social foi a medida adotada para restringir a circulação de pessoas e assim evitar a difusão da Covid-19. No entanto, algumas regiões, massacradas pelo número de casos e mortes registradas, adotaram ações mais drásticas, como o lockdown.

Lockdown ou bloqueio total é o mais incisivo tipo de distanciamento social porque implica a paralisação de uma cidade, estado ou país, a interrupção de deslocamento e a manutenção somente de atividades entendidas como essenciais.

Para adotá-lo, três fatores devem ser observados: alta incidência de pacientes infectados, infraestrutura insuficiente com relação a leitos em hospitais, e a tendência de elevação no número de casos na região.

Ministério da Saúde

No Brasil, o termo é previsto na diretriz do Ministério da Saúde (MS) e é entendido como medida eficaz para redução da curva de casos, assim desafogando o sistema que estará enfrentando fase de aceleração descontrolada de casos e óbitos.

Estudo

Pesquisadores do Imperial College de Londres apresentaram estudo que apontou o lockdown obrigatório como medida efetiva na contenção do vírus, principalmente no caso do Brasil, que enfrenta crescimento na epidemia.

Estados e Municípios

Cabe a cada governo estadual ou prefeitura definir o formato do bloqueio total, assim como decidir se haverá ou não punição para quem infringir as normas restritivas impostas durante o período.

No Brasil, diante da dificuldade de achatamento da curva de casos de Covid-19, a medida já foi adotada em várias cidades, cada uma definindo um formato diferenciado, tendo em vista a realidade da região.

No Amazonas, a medida ainda está sendo estudada. Uma ação do Ministério Público pedindo a adoção do lockdown no Estado está em tramitação.

*redação Amazônia na Rede e Agência Brasil

@amazonianarede

Leia mais: