Padre Fábio de Melo retorna aos palcos após pausa por depressão

Padre Fábio de Melo voltou aos palcos na noite desta quinta-feira (06), para a gravação de seu novo DVD no Marco Zero, em Recife, Pernambuco. O retorno acontece após uma pausa anunciada pelo sacerdote para tratar a depressão. O novo trabalho é encarado por ele como um renascimento, depois de superar um período difícil.

Com essa temática, o show destacou a superação da doença. No repertório, músicas como O Bem, de Arlindo Cruz, Clareou, de Diogo Nogueira, e Nas Asas do Senhor emocionaram o público. Durante a apresentação, o padre até arriscou alguns passos de samba, arrancando gritos dos fiéis.

Recentemente, ele falou sobre a depressão e o impacto das emoções em sua vida. “Foi à beira do abismo que eu sempre andei, desde menino. Tudo em excesso, alegria demais, tristeza demais, amor demais, ódio demais”, disse. “Já me acusaram de ser muito emocionado, falaram como se fosse um defeito, mas eu sei que não é. Quem conduz a minha alma pela mão são elas, as emoções”, completou.

O sacerdote também abordou o uso de medicação no tratamento. “Este sou eu, um ser melancólico que, de vez em quando, adoece de tanta tristeza. Tristeza não é doença, eu sei, mas, às vezes, é. Quando sinto que está retirando a minha vontade de viver, preciso dar ao meu cérebro um amparo químico”, afirmou. “O grande desafio, minha gente, é chegar à medida exata. Curar a tristeza, mas sem que a medicação me roube a poesia”, concluiu.

amazonianarede

Jetss Entretenimento Thifany