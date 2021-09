O ouvidor do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) e vice-presidente de Desenvolvimento Institucional do Instituto Rui Barbosa (IRB), conselheiro Érico Desterro, será um dos palestrantes do Encontro Nacional de Corregedorias e Ouvidorias dos Tribunais de Contas do Brasil (ENCO 2021).

A edição deste ano será realizada entre os dias 28 e 29 de setembro, de forma totalmente virtual.

O encontro terá como objetivo fomentar e disseminar o conhecimento na área do Controle Externo, principalmente quanto às boas práticas entre as corregedorias e ouvidorias dos Tribunais de Contas do Brasil.

A participação do conselheiro Érico Desterro irá acontecer no dia 29, a partir das 10h, com palestra que terá como tema ‘Ouvidoria como mecanismo de efetivação do controle social e participação na administração pública’. Durante sua apresentação, o conselheiro deverá falar sobre a realização de diversos programas coordenados pela Ouvidoria do TCE-AM, entre eles as rodas de cidadanias virtuais e as edições feitas nos municípios do interior, a ouvidoria estudantil, a criação da rede estadual de ouvidorias, além da realização de cursos de formação e do Simpósio Nacional de Ouvidorias.

“São diversas ações, programas e eventos realizados pela Ouvidoria da nossa Corte de Contas, sempre visando potencializar a participação popular nos órgãos públicos. Todas essas ações são trabalho de várias pessoas que formam a equipe da nossa Ouvidoria, portanto será motivo de bastante orgulho poder participar desse grande evento e difundir nossas ações realizadas no Amazonas”, destacou o conselheiro Érico Desterro.

O evento tem coordenação do IRB e seu Comitê Técnico das Corregedorias, Ouvidorias e Controle Social. Nesta edição o ENCO tem como realizadores o Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) e o Tribunal de Contas dos Municípios do Pará (TCMPA).

As inscrições estão abertas para Servidores das corregedorias e ouvidorias dos Tribunais de Contas do Brasil até o dia 28, e pode ser feita por meio do site do evento, pelo link https://www.tce.pa.gov.br/index.php/enco2021.

Antecedendo ao evento, no dia 27 também será realizada uma reunião técnica de grupos de corregedorias e ouvidorias, incluindo técnicos e membros cuja pauta contempla, entre outros assuntos, a elaboração da carta de compromissos que será lida ao final do ENCO.

amazonianarede

TCE-AM