Outubro Rosa: TCE-AM promove evento “Mulheres em Foco” e reforça importância do autocuidado

Em celebração ao Outubro Rosa, o Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) promoveu, nesta terça-feira (29), o Ciclo de Palestras “Mulheres em Foco”, evento dedicado à saúde e valorização feminina. Em parceria com a Diretoria de Saúde (Disau) e a Ouvidoria da Mulher do TCE-AM, o evento reuniu servidoras e representantes de diferentes órgãos, promovendo debates sobre prevenção, diagnóstico precoce e o protagonismo da mulher na sociedade.

A abertura contou com uma apresentação do Coral Feminino do TCE-AM, interpretando “Feminino Coração de Deus”, de Erasmo Carlos.

A conselheira-presidente Yara Amazônia Lins, a primeira mulher a presidir o TCE-AM, destacou o papel do autocuidado na vida das mulheres. “A força da mulher está também na capacidade de reconhecer quando precisa cuidar de si mesma”, disse, acrescentando que o autocuidado é fundamental para uma liderança sustentável.

“O autocuidado é um ato de coragem e força. Ele nos permite seguir em frente, superando obstáculos e mantendo nossa integridade física e emocional. Afinal, não há liderança sustentável sem saúde e não há força que se mantenha sem o autocuidado como base”.

Nayara Maksoude, secretária de Estado de Saúde (SES-AM), representando o Governo do Amazonas, afirmou que o Outubro Rosa coloca a mulher no centro da atenção, ressaltando a importância de ações de conscientização.

“Isso é trabalhar o principal cenário do que é necessário para a sociedade avançar mais. O TCE-AM se destaca ao realizar esse evento com tema tão importante e desafiador”, destacou.

Palestras

A programação incluiu palestras com temas essenciais para a saúde e a vida da mulher. A Dra. Lúcia Maria Corrêa Viana ministrou a palestra magna sobre “A Mulher na Carreira Jurídica e seu papel na sociedade”, abordando a importância do protagonismo feminino. Já o Dr. Gerson Antônio dos Santos Mourão enfatizou a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, reforçando a conscientização para a prevenção.

Outras palestras foram da Dra. Ana Paula Machado Andrade de Aguiar, que ressaltou o papel da Ouvidoria da Mulher no controle social exercido pelo TCE-AM; da Dra. Dária Barroso Serrão das Neves, que abordou HPV e câncer de colo do útero; e da Dra. Isabella Cristiny de Melo Mendes, que trouxe orientações sobre cuidados com a pele.

Ao final de cada palestra, certificados foram entregues em agradecimento aos palestrantes. O evento faz parte das comemorações dos 74 anos do TCE-AM, reforçando o compromisso com a saúde de suas servidoras.

amazonianarede

Texto: Pedro Sousa