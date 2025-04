Otávio Mesquita se manifesta após revelações de Juliana Oliveira

Após as declarações da humorista, o apresentador disse acompanhar o caso com “serenidade”

Rio de Janeiro – Otávio Mesquita se pronunciou após o desabafo de Juliana Oliveira, ex-integrante do programa The Noite, do SBT, que o acusou de estupro por um episódio do programa ocorrido em 2016. Após as declarações da humorista, o apresentador disse acompanhar o caso com “serenidade”. As informações são do site metrópoles.

Por meio de um comunicado divulgado por sua equipe, Otávio Mesquita afirmou que sua prioridade é “respeitar todos os envolvidos”.

“Amigos da imprensa, estou acompanhando tudo com serenidade, reflexão e com o apoio da minha equipe jurídica. Neste momento, minha prioridade é respeitar todos os envolvidos e manter a tranquilidade. Um abraço com o carinho de sempre”, disse o apresentador.

Desabafo de Juliana Oliveira

A humorista Juliana Oliveira, ex-assistente de palco do The Noite, fez revelações nesta terça-feira (15), após acusar o apresentador Otávio Mesquita de estupro por um episódio do programa ocorrido em 2016. No vídeo, postado nas redes sociais, a comunicadora afirmou que tem sido vítimas de ataques, desde que tornou o caso público.

No pronunciamento, Juliana afirmou que entre as críticas, ver internautas ressuscitando vídeos em que ela reagia com efusividade a convidados, citando o exemplo de Luan Santana. Em justificativa, a humorista afirmou que se comportava como fã, e que tudo fazia parte de uma encenação.

A ex-assistente de palco afirmou que demorou a se pronunciar sobre o assunto por estar cuidando de sua saúde mental. Em seguida, a humorista detalhou o caso envolvendo Otávio Mesquita, enfatizando que o combinado previamente era que o apresentador desceria de ponta-cabeça e ela o ajudaria a retirar os equipamentos de segurança.

Ela revelou ainda que não foi acordado nenhum tipo de interação em que o comunicador apertasse suas partes íntimas.

“O cara já chegou com as duas mãos na minha bunda, no meu peito. Eu dei um ‘chega pra lá’ nele, só que ele não parava. Ele me agarrou à força, aquilo ali foi uma violência. Até a minha cabeça, no meio das pernas dele, ele colocou. Ele não parava”, desabafou Juliana, afirmando que, em seguida, ainda teve que ouvir comentários sobre o seu corpo feitos pelo apresentador.

Juliana respondeu ainda às declarações de Otávio Mesquita sobre a polêmica, nas quais ele afirmou que tudo não passou de uma brincadeira. A comunicadora voltou a afirmar que nada foi combinado e declarou ter reclamado do caso, na época, ao apresentador Danilo Gentili e ao diretor do The Noite.

Em resposta, a direção decidiu nunca mais convidar Otávio Mesquita para o talk show de Gentili a partir daquele episódio. No entanto, mesmo com a proibição, Juliana relatou que era comum Otávio Mesquita “invadir” o programa para gravar registros dos bastidores da atração.

Quando isso acontecia, a comunicadora afirmou que era “escondida no banheiro” pela produção do The Noite, para que não tivesse contato com o apresentador.

“Eu era trancada no banheiro como se a culpada fosse eu. É como se a criminosa fosse eu.”

A humorista relatou ainda que ao sair da emissora, em 2024, resolveu contar o caso para à direção do canal e alega ter sido ignorada pela diretora-geral da emissora, Daniela Beyruti.

amazonianarede

Da Redação Portal d24am