Oportunidade para escolas e estudantes: TCE-AM abre inscrições para concurso de sustentabilidade na Amazônia

A Escola de Contas Públicas do Tribunal de Contas do Amazonas (ECP/TCE-AM) está com inscrições abertas para o concurso “Soluções Sustentáveis na Amazônia” destinado a alunos de escolas públicas de Ensino Fundamental II da Secretaria de Estado da Educação (Seduc). Conforme a conselheira-presidente do TCE, Yara Amazônia Lins, é uma oportunidade imperdível para quem deseja contribuir com soluções criativas e inovadoras para os desafios ambientais da Amazônia.

As inscrições estarão abertas até o dia 23 de agosto e podem ser feitas de forma online por meio do formulário disponível em https://bit.ly/inscriçãoCSS.

Os participantes deverão submeter projetos focados em temas essenciais para o futuro da região, como gestão da água, gestão de resíduos sólidos e estratégias para redução dos danos das mudanças climáticas.

Conforme o edital publicado no Diário Oficial Eletrônico (DOE) da Corte de Contas,no dia 25 de julho, cada escola poderá inscrever até cinco projetos, todos elaborados por grupos de até cinco alunos, sob a coordenação de um professor.

Uma novidade que promete fazer diferença na execução dos projetos é o Ecobot, o mascote criado pela Escola de Contas para auxiliar os participantes. No momento, o Ecobot está funcionando como uma ferramenta de divulgação, mas a partir da homologação das inscrições, que ocorrerá após o dia 24 de agosto, ele assumirá um papel mais ativo.

“O Ecobot foi desenvolvido como uma inteligência artificial treinada com conteúdos específicos sobre os temas do concurso e estará disponível para orientar os grupos na elaboração de seus projetos durante a segunda fase da competição”, explica Michelle de Freitas Bisooli, Chefe do Departamento Técnico de Estudos, Pesquisa e Extensão da ECP.

A seleção dos projetos será dividida em três etapas: homologação das inscrições, avaliação técnica e avaliação final das soluções sustentáveis. Na parte técnica, serão considerados fatores como originalidade, relevância regional, aderência ao tema e viabilidade de execução. Ao final, 28 projetos serão selecionados, sendo 18 de escolas do interior do estado e 10 de Manaus.

Entre os prêmios para os vencedores estão notebooks, tablets e smartphones, além de datashows para as escolas das equipes classificadas em primeiro, segundo e terceiro lugar.

A cerimônia de premiação será realizada em Manaus, durante a abertura do ano letivo de 2025 da Escola de Contas Públicas do TCE-AM, com data a ser definida posteriormente.

Este concurso, realizado em parceria com a Universidade Federal do Amazonas (UFAM) e a Universidade do Estado do Amazonas (UEA), faz parte das atividades que antecedem a 30ª edição da Conferência das Partes (COP), que acontecerá em Belém em 2025. Esta será a primeira vez que a Amazônia sediará o evento internacional.



amazonianarede

Texto: Giovanna Félix