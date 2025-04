Operação combate garimpo ilegal no Parque Nacional dos Campos Amazônicos

A ação resultou na inutilização de maquinário usado na prática criminosa e o aprofundamento de investigação na região

Manaus – A Polícia Federal, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e a Força Nacional de Segurança Pública deflagram a Operação ‘Murus Viridis’ em resposta à atividade garimpeira ilegal no interior do Parque Nacional dos Campos Amazônicos, unidade de conservação de proteção integral, localizada entre os estados do Amazonas, Rondônia e Mato Grosso.

Durante a ação, foram inutilizadas seis escavadeiras hidráulica, três caminhões, nove motores bombas, três motocicletas e seis caixas separadora. Além disso, foram desmobilizados 16 barracões de garimpo e apreendidos oito mil litros de óleo diesel. O objetivo principal da operação é a desintrusão das estruturas utilizadas para o garimpo ilegal, com foco na preservação ambiental e na repressão qualificada a crimes contra o meio ambiente.

A Polícia Federal, no decorrer da atividade, também promoveu diligências voltadas à colheita de elementos de inteligência e informações de polícia judiciária, que subsidiarão a instauração de procedimentos investigativos com o intuito de identificar os líderes e financiadores da atividade ilícita, bem como suas conexões com o crime organizado.

A operação integra uma estratégia mais ampla de enfrentamento à criminalidade ambiental na Amazônia Legal, voltada à interrupção da cadeia logística e financeira do garimpo ilegal, ao enfraquecimento das organizações criminosas atuantes na região e à garantia da proteção das populações tradicionais e dos ecossistemas sensíveis da unidade de conservação.

amazonianarede

Com informações da Assessoria Portal d24am