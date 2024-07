Olimpíadas: COI se pronuncia sobre gesto religioso de Rayssa em prova; entenda

O Comitê Olímpico Internacional (COI) não deve punir a skatista Rayssa Leal por mensagem religiosa durante prova nas Olimpíadas de Paris, mas reforçou que as regras olímpicas proíbem manifestações religiosas e políticas. Em sinais de Libras para câmera, a atleta de 16 anos gesticulou a mensagem “Jesus é o caminho, a verdade e a vida”.

O porta-voz do COI, Mark Adams, disse que o caso parece ser um “mal-entendido”.

– Não conheço o caso. Obviamente, parece um genuíno mal-entendido. O que vou falar é que o COI está feliz de os atletas se expressarem em coletivas, em redes sociais e outros lugares. No campo de disputa, nós tentamos manter nos esportes – afirmou o porta-voz ao UOL.

Segundo o portal, em comparação com casos anteriores, Rayssa não deve sofrer nenhuma punição. No máximo, a brasileira pode receber uma carta de advertência do COI.

amazonianarede

Lance!