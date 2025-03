Castração de animais abre vagas nesta sexta em Manaus; veja como agendar

Os procedimentos cirúrgicos serão realizados entre os dias 24 e 28 de março

Manaus – A partir das 8h, desta sexta-feira (21), abre o agendamento para castração de cães e gatos na unidade móvel do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), localizada na feira municipal Padre Rogério Ruvolleto, na rua Samambaia, 97, bairro Santa Etelvina, na zona norte de Manaus.

A gestão do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) informa que cada cidadão terá direito a duas senhas para castração, conforme a disponibilidade de vagas.

“É importante esclarecer que não é necessário levar o animal no dia do agendamento. Outro ponto que deve ser salientado é que o animal precisa ter idade acima de cinco meses para fazer o procedimento”, assinala a gerente interina do CCZ, médica veterinária Eliane Souza.

Para fazer o agendamento o tutor precisa levar CPF, RG e comprovante de residência (originais e cópias). Os procedimentos cirúrgicos serão realizados entre os dias 24 e 28 de março, na mesma Unidade Móvel onde será realizado o agendamento.

A castração faz parte das ações no combate à esporotricose, doença que afeta animais e seres humanos. A medida permite o controle reprodutivo do principal transmissor do fungo causador da enfermidade, os felinos.

Os tutores podem esclarecer dúvidas e receber orientações sobre o procedimento cirúrgico pelo número (92) 98842-8359.

