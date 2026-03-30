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Obras de Renoir, Matisse e Cézanne são furtadas de museu na Itália

Por
redação Amazonia na Rede II
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(Foto: Reprodução/Fundação Magnani Rocca) Fonte: D24am. Leia mais em https://d24am.com/mundo/obras-de-renoir-matisse-e-cezanne-sao-furtadas-de-museu-na-italia/

Criminosos agiram em menos de três minutos; peças são avaliadas em milhões de euros

Itália – Três obras de arte de alto valor foram furtadas da Fundação Magnani Rocca, localizada na província de Parma. As peças são atribuídas a grandes nomes da pintura europeia e estão avaliadas em milhões de euros.

Entre as obras levadas estão “Os Peixes”, de Pierre-Auguste Renoir, “Odalisca em um Terraço”, de Henri Matisse, e “Natureza Morta com Cerejas”, de Paul Cézanne.

De acordo com informações da imprensa internacional, quatro homens encapuzados invadiram o museu durante a madrugada entre os dias 22 e 23 de março. A ação criminosa foi rápida e durou menos de três minutos.

Imagens das câmeras de segurança já estão sendo analisadas pelas autoridades italianas, que tentam identificar os suspeitos e recuperar as obras. O caso só foi divulgado neste domingo (29) e segue sob investigação.

amazonianarede
Da Redação Portal d24am

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